Nederlandse OM moet 19,5 miljoen euro teruggeven aan Suriname

Het Openbaar Ministerie heeft in april vorig jaar onterecht beslag gelegd op een contante geldzending van 19,5 miljoen euro. Dat oordeelt rechtbank in Haarlem vandaag.

Het geld werd in opdracht van de Centrale Bank van Suriname verstuurd naar de Bank of China in Hongkong. Het Openbaar Ministerie (OM) vond dit verdacht, en vermoedde dat er sprake was van witwassen en legde daarom beslag op het geld. De rechtbank oordeelt nu dat dat in strijd was met het internationaal publiekrecht. Het geld moet terug.

Contant geld

De cash is in beslag genomen bij een onderzoek van het OM naar contant geld dat via Schiphol naar andere landen werd gestuurd. In dat onderzoek viel op dat er vaak geld vanuit Suriname via Schiphol naar Hongkong ging.

Vier van die zendingen zijn gecontroleerd, maar niet in beslag genomen. Uiteindelijk is de vijfde zending, in april 2018, wél in beslag genomen op verdenking van witwassen. Dat was 19,5 miljoen euro.

Het geld was afkomstig van drie Surinaamse banken. Die ontkennen dat er sprake was van witwassen en eisten dat het geld teruggeven zou worden.

Uitspraak gaat niet over witwassen

De uitspraak van de rechter betreft niet de vraag of er wel of geen sprake is van witwassen, maar gaat over de vraag of het geld in beslag genomen had mogen worden. Dat had niet gemogen, zegt de rechtbank.

Het geld werd namelijk verstuurd in opdracht van de Centrale Bank van Suriname. Dat is een staatsorgaan met immuniteit, dat met deze geldzending een wettelijke taak uitvoert, namelijk het coördineren van de contante geldstromen in Suriname, aldus de rechter.

Er komt meer contant geld Suriname binnen dan dat het land uit gaat. Dat geld moet worden omgezet in digitaal geld, en dat gebeurt door contant geld op te sturen de Bank of China, die het bedrag digitaal in dollars terug naar Suriname overmaakt.