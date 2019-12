'Nederland bedankt Marokko voor hulp opsporen Ridouan Taghi'

Nederland heeft de Marokkaanse nationale veiligheidsdienst bedankt voor de hulp bij het opsporen van topcrimineel Ridouan Taghi, meldt de regeringsgezinde nieuwswebsite Hespress.

Volgens de website heeft de korpschef van de landelijke politie gebeld met de directeur-generaal van de Marokkaanse veiligheidsdienst, Abdulatif Hammouchi. Dat is door een overheidsfunctionaris aan het medium verteld.

Vergismoord

De Arabischtalige krant Assabah meldt dat er in deze zaak nauw wordt samengewerkt sinds de vergismoord in Marrakesh waarbij de zoon van een Marokkaanse rechter werd vermoord. Taghi zou opdracht hebben gegeven voor deze aanslag.

De Marokkaanse veiligheidsdienst zou aan Nederland uitsluitsel hebben gegeven dat Taghi niet in Marokko verbleef en zou belangrijke informatie hebben gegeven over de plek waar Taghi uiteindelijk in Dubai is aangetroffen.

Een officiële reactie van de Marokkaanse overheid over de rol in de opsporing en arrestatie van Taghi is tot nu toe uitgebleven.

Vught

De hoofdverdachte van het Marengo-proces werd maandag aangehouden in Dubai. Een paar dagen later werd hij 's nachts overgebracht naar Nederland. Taghi zit nu in de zwaarbeveiligde gevangenis in Vught

De 41-jarige Taghi wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij verschillende liquidaties. Ook wordt hij gezien als kopstuk in de cocaïnehandel.