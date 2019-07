Nederlanders krijgen doodstraf voor vergismoord in Marrakesh

In Marokko zijn twee Nederlanders veroordeeld tot de doodstraf voor een vergismoord. De moord vond plaats in café La Crème in Marrakesh in november 2017.

De twee mannen, Shardyone S. (30) en Edwin R.M. (26), wilden volgens de rechter de Marokkaans-Nederlandse eigenaar van het café vermoorden, maar zouden zich hebben vergist. De rechtbank zegt dat ze in plaats daarvan de zoon van een Marokkaanse rechter hebben vermoord. Bij de aanslag raakten ook twee mensen gewond. De twee verdachten ontkennen betrokken te zijn bij het misdrijf.

Mustapha el F., de eigenaar van het café en dus het beoogde slachtoffer, is ook gearresteerd. De Marokkaanse Nederlander is veroordeeld tot vijftien jaar cel.

Zware straffen

Vermoedelijk is Ridouan Taghi, de meest gezochte crimineel van Nederland, betrokken bij de moord. Twee van zijn broers, die ook opgepakt zijn, zouden op zijn verzoek materiaal hebben aangeleverd voor de moord en de logistiek hebben geregeld. In totaal zijn er twintig mensen opgepakt in deze zaak, die volgens de Marokkaanse justitie ook drugshandel, ontvoering en wapenbezit omvat.

Mede dankzij buitenlandse Marokkanen tieren de drugshandel en de criminaliteit die daarmee gepaard gaat welig in Marokko. De politie probeert dat al lange tijd de kop in te drukken. Met zware straffen wil het land waarschijnlijk een signaal afgeven. De doodstraf wordt er al 25 jaar niet meer voltrokken.