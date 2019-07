Ridouan Taghi mogelijk in Dubai, waar rijke criminelen zich onaantastbaar wanen

Dubai heeft een grote aantrekkingskracht op criminelen, vertelt NOS-verslaggever Robert Bas. "Al jaren gaan allerlei grote jongens naar Dubai. De criminelen gaan vanuit hun luxe hotels door met drugshandel in Nederland. Via ondergronds bankieren kunnen ze gewoon in Dubai over hun verdiensten beschikken. En misdaadgeld kan in Dubai redelijk eenvoudig worden witgewassen".

Het succes van Dubai is onlosmakelijk verbonden met de georganiseerde misdaad en corruptie, concludeert de internationale onderzoeksgroep OCCRP. "Ze stellen kennelijk geen lastige vragen over de herkomst van de miljoenen die mensen het land in brengen. Daardoor is Dubai een vrijplaats geworden voor de georganiseerde misdaad, zolang de overheid maar niet in verlegenheid wordt gebracht."

Veilig voor justitie

Voor Nederlandse criminelen speelt mee dat Dubai geen uitleveringsverdrag heeft met Nederland. Daardoor hoeven ze zich weinig zorgen te maken over vervolging door het Nederlandse OM. Al is dat niet helemaal waterdicht: "Er wordt altijd van geval tot geval bekeken wat er mogelijk is", laat een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de NOS weten.

Drie jaar geleden werd inderdaad een Nederlander door Dubai uitgewezen. Nederland zou graag meer verdachten uit Dubai naar Nederland halen. Het ministerie wilde niets zeggen over of daarover gesproken wordt.

Erfenis gestald

Dan is er nog de politie, die achter het criminele geld aanzit. In Nederland is daar de Financial Intelligence Unit (FIU) voor. Die probeert te achterhalen op welke bankrekening de criminelen hun geld hebben gestald. Maar ook voor de FIU zijn de Verenigde Arabische Emiraten niet het makkelijkste land om mee samen te werken. "Als je het criminele geld wilt afpakken, dan moet je in Dubai eerst bewijzen dat het geld van een misdrijf afkomstig is", zegt een woordvoerder tegen de NOS.

En dat lukt maar heel incidenteel. Hij kan zich één zaak herinneren, jaren geleden. "Dat ging over de nalatenschap van een geliquideerde crimineel. De familie had die erfenis gestald in Dubai. Een substantieel bedrag, van tonnen of miljoenen." Die kregen ze terug, maar dat was dus een zeldzaam succes.

Een luxueus bestaan in Dubai is overigens niet voor alle criminelen weggelegd. "Je kan er luxe leven, als je veel geld hebt", zegt verslaggever Robert Bas. "Maar een miljoen is daarvoor niet genoeg."