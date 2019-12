Wel een baan, maar geen woning: alarm om groei nieuwe groep daklozen

De 31-jarige Donovan is een van de daklozen die via Onder de Pannen een kamer vond. Hij kwam op straat te staan door financiële problemen. "Ik heb een jaar lang op verschillende plekken gewoond, af en toe een nachtje bij een vriend, een tante, in de nachtopvang en in het passantenhotel. Maar dat is helemaal geen plek voor mij. Daar zitten mensen met verslavingen, mensen die psychische problemen hebben, die niet werken. Ik werkte gewoon."

Lange wachtlijsten

Hoewel Donovan een baan heeft en zes jaar ingeschreven staat bij de woningcorporatie, maakt hij vanwege de lange wachtlijsten en hoge huurprijzen geen kans op een woning. "Ik had geen psychische problemen, geen verslaving, daarom kreeg ik geen hulp. In juni ben ik uiteindelijk bij Cleo terechtgekomen. Voordat ik daar kwam had ik een mental breakdown, dat hoop ik nooit meer mee te maken."

"Toen Donovan hier kwam, liep hij met zijn ziel onder zijn arm. Inmiddels zit hij weer goed in zijn vel", vertelt Cleo Day, die al twee keer eerder een dakloze in huis nam voor enkele maanden. "Ik probeer hem een duwtje te geven, want we we hebben allemaal een rugzakje."

Donovan is blij met zijn stek: "Het heeft mij enorm geholpen. Het is zo fijn als je weet dat je morgen, overmorgen en over twee weken gewoon een plek hebt om te slapen, om te wonen."