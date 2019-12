Invloedrijk christelijk blad haalt hard uit naar Trump: 'President moet weg'

Daarna krijgt Trump er flink van langs: deze president heeft geen ethisch besef, schrijft Christianity Today. Hij heeft in zijn regering mensen aangesteld en ontslagen die crimineel bleken en nu zijn veroordeeld. Hij geeft toe dat hij zich heeft misdragen in zakelijk opzicht en tegenover vrouwen, en is daar nog trots op ook. "Alleen al zijn Twitterfeed, met zijn opzettelijk foute typeringen, leugens en kwaadsprekerij, is een bijna volmaakt voorbeeld van iemand die moreel gezien helemaal de weg kwijt is."

Het blad herinnert aan zijn eigen commentaar van twintig jaar geleden over de vorige president die in een impeachmentprocedure verwikkeld raakte: Bill Clinton. "Wat we toen over hem schreven", stelt hoofdredacteur Mark Galli, "namelijk dat je politici altijd moet kunnen vertrouwen, dat geldt nog steeds. En dat is bij Trump bij lange na niet het geval."

Evangelische christenen die Trump blijven steunen worden opgeroepen om grondig bij zichzelf te rade te gaan: "Als we nu niet van koers veranderen, zal iemand ons de komende decennia dan nog serieus nemen als we het hebben over rechtvaardigheid?" Als we nu geen stelling nemen, besluit Galli, zal zich dat uiteindelijk tegen onszelf keren.

De tweet van Christianity Today over het hoofdcommentaar maakt veel discussie los: