Hoge Raad doet uitspraak in klimaatzaak, dit moet je erover weten

Een maand later doet het kabinet een laatste poging en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. "We gaan het vonnis uitvoeren", zei Wiebes. Maar het gaat om een principekwestie, zegt hij. "We willen in hoogste instantie weten of de rechter op de stoel van de politiek kan gaan zitten."

3. Wat is het standpunt van het kabinet?

De Urgenda-uitspraak gaat het kabinet gewoon uitvoeren, zo heeft Wiebes al vaak gezegd. "Wij vinden ook dat het aandeel van duurzame energie omhoog moet en de CO2-uitstoot naar beneden", aldus de minister.

Zowel het hoger beroep en de cassatie gaan hem dan ook om iets anders. "Het gaat over de manier waarop de rechter heeft geïntervenieerd in iets wat aan de democratie is. Eigenlijk is de democratie buitenspel gezet", zei Wiebes eerder.

Toch werd juist de kritiek dat de rechter zich met deze uitspraak mengt in politieke besluiten eerder van tafel geveegd. Dat deed zowel het gerechtshof als de rechtbank. Volgens het gerechtshof heeft Nederland zich gebonden aan internationale verdragen, die rechtsgeldig zijn en dus juridisch getoetst kunnen worden door de Nederlandse rechter.

Ook adviseerden de procureur-generaal en een advocaat-generaal eerder aan de Hoge Raad dat de uitspraak in de Urgenda-zaak in stand kan blijven.

4. Hoe zit het nu het met de klimaatdoelen?

In het Klimaatakkoord van afgelopen zomer heeft het kabinet beloofd dat Nederland in 2050 vrijwel geen broeikasgas CO2 meer zal uitstoten. Ook staat in dat akkoord dat er in 2030 minimaal 49 procent minder moet worden uitgestoten dan in 1990. Het Urgenda-vonnis verplichtte de Staat bovendien ook al tot een CO2-reductie in 2020 met 25 procent ten opzichte van 1990.

Om de CO2-reductie in 2020, 2030 en 2050 te bereiken zijn er in het Klimaatakkoord verschillende maatregelen genomen. Zo gaan binnen tien jaar de kolencentrales dicht, zijn er straks alleen nog elektrische auto's te koop en gaan we de komende dertig jaar van het gas af.

In deze video zetten we de belangrijkste maatregelen uit het Klimaatakkoord ook op een rij: