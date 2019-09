Advies aan Hoge Raad: laat Urgenda-uitspraak in stand

Het kabinet ging in cassatie tegen de uitspraak, omdat minister Wiebes wilde weten "of de rechter op de stoel van de politiek kan gaan zitten". Begin dit jaar schemerde door dat het kabinet ervan uitgaat de Urgenda-doelen niet te gaan halen. "De inzet blijft om die uitspraak na te komen", zei Wiebes daar niettemin over in juni.

De uitspraak van de Hoge Raad komt naar verwachting op 20 december.