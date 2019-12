Schoof weg bij AIVD, wordt ambtelijke baas ministerie Justitie en Veiligheid

Dick Schoof wordt de nieuwe secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid, melden bronnen in Den Haag. Schoof stopt na ruim een jaar als directeur van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Op het ministerie vervangt hij Siebe Riedstra, die vorige maand aankondigde uiterlijk april 2020 te vertrekken als ambtelijk baas van het grootste ministerie van Den Haag. Riedstra is er niet in geslaagd de enorme stroom aan incidenten op het departement te verminderen.

Affaires

Hij was in 2015 naar het ministerie gehaald om schoon schip te maken, toen de zogenoemde bonnetjesaffaire volop in het nieuws was. Die kostte staatssecretaris Teeven en minister Opstelten de kop.

Onder Riedstra kwam het departement wederom in opspraak. Zijn plaatsvervanger Ronald Barendse moest vertrekken vanwege de WODC-affaire, over politieke invloed op onafhankelijk onderzoek. Ook het opstappen van staatssecretaris Harbers om een fout met cijfers van ernstige misdaden die door asielzoekers gepleegd zouden zijn, dreunde nog na op het ministerie.

Schoof kent Justitie goed; tussen 1996 en 2018 was hij al topambtenaar op het departement. Voordat hij directeur werd bij de AIVD, was hij Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Wanneer hij aan zijn nieuwe klus begint, is nog niet duidelijk.