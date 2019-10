Oud-minister Opstelten geeft fouten toe in bonnetjesaffaire

Oud-minister van Justitie Ivo Opstelten geeft toe dat hij fouten heeft gemaakt in de zogenoemde bonnetjesaffaire. Dat zegt de oud-politicus in de biografie die vandaag over hem verschijnt, aldus het AD.

Opstelten verwijt zichzelf onder meer adviezen te hebben genegeerd van zijn ambtenaren om niet te speculeren over de kwestie. Zo gokte hij tijdens een debat welk bedrag er ongeveer geschikt was met crimineel Cees H.

In de biografie noemt Opstelten dat "enorm stom", iets dat hem bij thuiskomst na het debat ook meteen werd verteld door zijn vrouw. "Dat was wel ongeveer het stomste wat je zeggen kon", vertrouwde ze hem toe.

Dubieuze deal

In 2015 stapte Opstelten samen met zijn staatssecretaris Fred Teeven op vanwege de affaire rond de deal met H., die draaide om een geheime, dubieuze schikking die Teeven als officier van justitie sloot met de drugshandelaar in 2000.

Het was lang onduidelijk welk bedrag er aan H. was overgemaakt. Minister Opstelten had het aanvankelijk over 1,25 miljoen gulden, maar de advocaten van H. zeiden dat het om zo'n 5 miljoen gulden ging.

De minister hield lang vol dat er geen afschrift of bonnetje meer was van de bedragen die de staat aan H. overmaakte. Maar er bleek wel degelijk schriftelijk bewijs te bestaan, zo onthulde tv-programma Nieuwsuur. Vanwege de zaak stapte naast Opstelten en Teeven later ook nog justitieminister Ard van der Steur op.