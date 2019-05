Nieuwe asieldiscussie kostte Harbers de kop

Staatssecretaris Mark Harbers (50) is in vier jaar de vierde VVD-bewindsman op het ministerie van Justitie die tussentijds opstapt. Zijn partijgenoten Opstelten, Teeven en Van der Steur gingen hem voor. Discussie over misdaden door asielzoekers kostte Harbers de kop.

Eerder dit jaar liep de politieke spanning rond het asielbeleid ook al hoog op, maar toen wisten de regeringspartijen een compromis te bereiken. De VVD en Harbers, fel tegen een ruimer kinderpardon, gingen in januari akkoord met een uitgebreidere regeling voor in Nederland "gewortelde" kinderen. Daar stond tegenover dat meteen daarna het kinderpardon werd afgeschaft.

Ook verdween de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris om in schrijnende gevallen mensen alsnog een verblijfsvergunning te geven. Wel kwam daarvoor in de plaats een soortgelijke mogelijkheid voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Lastig en gevoelig

De vluchtelingenportefeuille, traditioneel gevoelig, bracht de altijd voorzichtig en afgewogen formulerende Harbers soms tot moeilijke beslissingen. Zo gebruikte hij vorig jaar na een aanvankelijke weigering zijn toen nog bestaande discretionaire bevoegdheid om de Armeense tieners Lili en Howick in Nederland te laten blijven.

Toen eind vorig jaar veel discussie was over het pact van Marrakesh over migratiestromen, ging Nederland onder leiding van Harbers uiteindelijk akkoord met goedkeuring van het pact. Het kabinet kwam wel met een 'inlegvel' om duidelijk te maken dat migranten er geen rechten aan kunnen ontlenen. Verder moest de staatssecretaris de Kamer onlangs beloven dat een bus tussen Emmen en Ter Apel voor overlastgevende asielzoekers niet gratis zou worden.

Drie weken geleden bepaalde Harbers dat een Amerikaanse prediker niet welkom is in Nederland. De Amerikaan vindt onder meer dat homo's moeten worden geëxecuteerd. Harbers zei dat het kabinet krachtig wil optreden tegen extremistische sprekers die de vrijheden van anderen inperken, of zelfs aanzetten tot haat of geweld.

Wethouder Rotterdam

Harbers vervulde voor hij in het kabinet kwam verschillende andere politieke functies. Zo was hij acht jaar Tweede Kamerlid voor de VVD; in die periode voerde hij vooral het woord over Financiën.

Eerder was hij onder meer lid van de gemeenteraad en wethouder van Economie in Rotterdam; als wethouder stapte hij voortijdig op toen de omstreden islamoloog Tariq Ramadan van de gemeenteraad als adviseur mocht aanblijven.