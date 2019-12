Kabinet wil dat Netflix, bioscopen investeren in Nederlandse producties

De ministers Slob (Media) en Van Engelshoven (Cultuur) willen dat streamingdiensten en bioscopen een vast deel van hun omzet gaan investeren in Nederlandse films en series. Met de maatregel hopen de bewindslieden dat Nederlandse producties niet ondersneeuwen in het snel groeiende buitenlandse aanbod.

Bioscopen, die vrijwel nooit eigen producties tonen, moeten straks 3 procent van hun omzet afstaan. Voor streamingdiensten als Netflix en Disney+ is dat 6 procent, omdat ze wel veel eigen films en series maken. De bedrijven krijgen ook de kans het geld over te maken naar bijvoorbeeld een privaat filmfonds, die het geld weer voor ze investeert.

De percentages zijn redelijk vergeleken met soortgelijke heffingen in het buitenland, schrijven de ministers in een Kamerbrief. Zo werd in Frankrijk bijvoorbeeld eerder al afgesproken met Netflix dat minimaal 20 procent van de aangeboden series Frans moet zijn. Ook moeten Franse producties goed vindbaar zijn bij de kijksuggesties op de homepage.

Investeren in Nederlandse producties

Vorig jaar schreef de Raad voor Cultuur in een rapport dat buitenlandse streamingdiensten meer moeten investeren in Nederlandse producties, omdat die anders niet kunnen meekomen in de "ongekende dynamiek" door de opmars van de vele streamingdiensten.

Netflix kondigde in 2018 aan geld te steken in een nieuwe Nederlandse serie. Sinds begin dit jaar is via Netflix de Nederlandstalige serie Undercover te zien waarbij de streamingdienst samen met onder meer de Belgische VRT betrokken was als co-producent.