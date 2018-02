'Netflix en Amazon moeten investeren in Nederlandse producties'

Buitenlandse streamingdiensten als Netflix en Amazon moeten gaan investeren in Nederlandse producties. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in een rapport dat vandaag wordt gepresenteerd. De raad adviseert het kabinet over cultuur en media, maar de adviezen zijn niet bindend.

Door de investering kan de Nederlandse audiovisuele sector beter meekomen in de "ongekende dynamiek" die de komst van (media)bedrijven zoals Netflix, Google, Facebook, Apple en Amazon heeft veroorzaakt, schrijft de Raad voor Cultuur.

Publieke en commerciƫle omroepen moeten al voldoen aan dit soort wettelijke voorschriften en die moeten er volgens de raad ook komen voor video-on-demand-platforms als Netflix.

In Frankrijk is al afgesproken dat Netflix minimaal 20 procent Franse series moet brengen. Ook moeten nationale producties daar goed vindbaar zijn bij de kijksuggesties op de homepage.

Strijd

De Nederlandse audiovisuele sector staat onder druk door tegenvallende reclame-inkomsten. Adverteerders kiezen massaal voor Facebook en Google. De Raad voor Cultuur zegt dat die techbedrijven zo machtig zijn dat er nauwelijks sprake is van een serieuze, gelijke strijd.

"Er is sprake van een 'winner takes all'-markt, waardoor de Nederlandse film- en tv-industrie het steeds lastiger krijgt om voldoende kwaliteit te leveren en zijn marktaandeel te behouden. Daarmee komt ook de verspreiding van Nederlandse culturele en publieke waarden onder druk te staan", schrijft de raad in het rapport.

Netflix biedt al wel Nederlandse producties aan, maar het Amerikaanse bedrijf investeert niet in de Nederlandse filmwereld. Dat moet anders, vindt de raad. Buitenlandse streamingdiensten zouden een deel van hun omzet in een fonds moeten storten waarmee Nederlandse producties kunnen worden gemaakt.

NPO

De Raad voor Cultuur wil ook dat de NPO meer mogelijkheden krijgt om publieke programma's te verspreiden. Nu mogen programma's van de publieke omroep niet worden verspreid via commerciƫle kanalen als YouTube. Maar dat moet veranderen om de zichtbaarheid van Nederlandse publieke programma's te vergroten; belemmerende wetgeving moet aangepast worden, vindt de raad.

De NOS heeft Netflix, Facebook, Amazon en Google (moederbedrijf van YouTube) om een reactie gevraagd. Google laat weten het rapport te bestuderen, maar het bedrijf weet nog niet of het inhoudelijk gaat reageren.

De NPO zegt dat het goed is dat buitenlandse bedrijven moeten gaan bijdragen, maar vraagt zich af of uitwerking van het plan niet tot bureaucratie leidt. Ook vindt de NPO het niet goed om programma's op 'superplatforms' te zetten. "Content is niks zonder context. Bij de NPO leiden we je ook naar verrassende nieuwe programma's waar je zelf nooit aan had gedacht."