Nederland krijgt eigen Netflix-serie, 'we zijn ermee bezig'

De plannen voor een nieuwe Nederlandse serie passen binnen de strategie van Netflix om meer internationale programma's te produceren. Vorig jaar verschenen vijftien Europese originals, zoalshet Duitse Dark en het Spaanse Las Chicas del Cable. Dit jaar worden er ook vijftien of meer verwacht.

"We hebben volgens de laatste cijfers meer dan 117 miljoen abonnees, meer dan de helft van buiten de VS. En de groep internationale abonnees wordt alleen maar groter", zegt Chief Product Officer Greg Peters. "Netflix zal steeds meer een platform worden waar meer en meer internationale content verschijnt. Omdat de kijkers ook internationaler worden en het hun niet uitmaakt in welke taal een serie is. Zolang het maar een goede serie is."

Kwaliteit of quota?

Als het aan de Raad voor Cultuur ligt, blijft het niet bij één Nederlandse serie. Het adviesorgaan wil bedrijven als Netflix, maar ook Amazon, verplichten Nederlandse series aan te bieden. Op een vraag van de NOS hoe het bedrijf tegen een quotum aankijkt, antwoordt Netflix-topman Reed Hastings:

"We snappen het doel van de overheid om ervoor te zorgen dat bedrijven zoals Netflix investeren in lokale producties. Maar het is aan ons om een quotum voor te zijn en veel te investeren in verhalen in Europa, zodat we als een goede burger worden gezien en de behoefte aan regelgeving minder wordt. En natuurlijk: mochten er regels worden ingevoerd, dan zullen we ons eraan houden."

Hij vervolgt: "Maar in het algemeen kun je zeggen dat we zien dat belastingvoordelen om investeringen te stimuleren, goed werken. Maar dat in landen waar quota zijn ingevoerd, dit soort regelgeving vaak averechts werkt. Het komt de kwaliteit niet ten goede." Als voorbeeld geeft hij Canada, waar een quotum voor lokale producties is ingevoerd. "De kwaliteit van de producties is vaak niet best, om maar aan de vraag te voldoen."