Verdachten moord op Slowaakse journalist voor het eerst in de rechtszaal

In een rechtbank nabij Bratislava is het proces begonnen tegen de verdachten van de moord op de Slowaakse onderzoeksjournalist Ján Kuciak (27) en zijn verloofde. Ze werden in februari 2018 in hun woning in Velka Maca doodgeschoten.

Kuciak deed onderzoek naar banden tussen de Slowaakse overheid en de Italiaanse maffia. De dood van de journalist leidde tot grootschalige demonstraties, met een politieke crisis en het aftreden van premier Fico tot gevolg.

Opdrachtgever

Vier verdachten in de zaak verschenen vandaag voor de rechter. Centraal in deze zaak staat zakenman Marián Kocner (56). Hij zou via zijn tussenpersoon Alena Zsuzová (45), de tweede verdachte, opdracht hebben gegeven voor de dubbelmoord. In de periode voordat hij werd vermoord, werkte Kuciak aan een verhaal over ingewikkelde financiële transacties van de vastgoedhandelaar om belasting te ontduiken.

Kocners naam staat op zogenaamde 'maffialijsten' van de Slowaakse politie die in 2005 in uitlekten. Sinds 2018 zit hij vast in verband met een fraudezaak. Eerder maakte het OM bekend in bezit te zijn van Kocners mobiele telefoon met daarop duizenden berichten.

Daaruit blijkt dat hij op grote schaal contact onderhield met 'vertegenwoordigers van staatsorganen en de rechterlijke macht'. De zaak kan zo gezien worden als een proef van de onafhankelijkheid van de Slowaakse rechtsspraak.