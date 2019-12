Franse hotels verliezen zaak bij Europees hof: Airbnb is geen vastgoedbedrijf

Airbnb moet worden gezien als een informatiedienst en niet als een vastgoedbedrijf. Dat heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld in een zaak die was aangespannen door de Franse vereniging voor accommodatie en toerisme. Die had aangevoerd dat sprake is van concurrentievervalsing.

De Franse vereniging, waar onder meer grote hotelketens bij zijn aangesloten, wil dat de Airbnb aan dezelfde regels moet voldoen als zijzelf. Het gaat dan om zaken als account- en verzekeringsregels. Het bedrijf wierp tegen dat het geen vastgoedpartij is.

Het hof gaat daarin mee. Airbnb is hoofdzakelijk een tool om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Verder zeggen de rechters dat het gebruik van het platform niet noodzakelijk is voor het verkrijgen van accommodatie, er zijn veel alternatieven. Ten slotte ziet het hof geen aanwijzingen dat de verhuursite de prijzen die worden gevraagd bepaalt.

Verschil met Uber

Daarmee verschilt het bedrijf volgens het Europees Hof van Justitie met Uber, dat het eerder wel bestempelde als een taxidienst en niet als een internetbedrijf. Het verschil volgens de rechters is onder meer dat de taxidienst zelf de prijs bepaalt, in tegenstelling tot Airbnb en dat de verhuursite meer functies biedt dat Uber.

De uitspraak heeft mogelijk gevolgen voor de mate waarin steden het Amerikaanse verhuurbedrijf regels kunnen opleggen.

Vrees Europese steden

Afgelopen zomer vroegen Amsterdam en negen andere steden in Europa de EU om hulp in hun strijd tegen het verhuurplatform. "Wij vrezen dat de grootschalige toeristische verhuur van woningen verder zal toenemen als de platforms geen verantwoordelijkheid nemen voor het naleven van de regels", klonk het toen.