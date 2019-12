Europees Parlement steunt LHBT'ers in Polen: 'Dit is publieke discriminatie'

In iedere LHBT-vrije zone heeft het lokale bestuur een resolutie aangenomen. Hoewel de exacte inhoud ervan per zone verschilt, blijft de kern van alle resoluties gelijk: kinderen en gezinnen moeten beschermd worden tegen de verspreiding van de LHBT-ideologie, die in strijd zou zijn met waarden die in de Poolse Grondwet verankerd staan. Alles wat deze waarden ondermijnt, bijvoorbeeld seksuele voorlichting op scholen, wordt afgekeurd.

Er is binnen de LHBT-vrije zones dus geen sprake van een verbod op seksuele diversiteit. Er is namelijk een verschil tussen homoseksualiteit en LHBT-ideologie en activisme, zo beweert Nikodem Bernaciak van het Ordo Iuris Intitute for Legal Culture, een private organisatie die de lobby voor anti-LHBT-resoluties aanvoert. "Activisten vallen het traditionele gezin en huwelijk aan en willen de band tussen ouders en kinderen vernietigen."

De Poolse LHBT-gemeenschap herkent zich niet in deze zogenaamde ideologie. Door het woord ideologie te gebruiken wekken bestuurders de indruk dat ze geen individuen uitsluiten. Zo rechtvaardigen ze hun discriminerende beleid, vindt de 25-jarige activist Honorata Sadurska. "Maar wij zijn geen ideologie, wij zijn mensen!"

"Het is simpel: als je lid bent van de Europese Unie, dan mag je niet discrimineren. Dat is tegen de wet, tegen de verdragen", zegt Sophie in 't Veld (D66), Nederlands Europarlementariër en initiatiefnemer van de motie.

Het Europees Parlement roept de Europese Commissie op om tegen Polen op te treden en in te grijpen. Het is nog maar de vraag of de Poolse regering daar boodschap aan zal nemen. Op langere termijn denkt In 't Veld van wel, "maar er moet nog veel druk worden uitgeoefend."

