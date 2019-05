Manifest voor lhbtq'ers in Polen lokt felle anti-campagne uit

De districtsraad in Swidnik nam onlangs een motie aan waarin staat dat er geen extra geld moet gaan naar voorlichting over homoseksualiteit. Een van de initiatiefnemers, PiS-raadslid Radoslaw Brzozka, legt uit waarom: "Ze willen kinderen op hun manier opvoeden, in plaats van de manier waarop ze in Poolse gezinnen geboren worden: religieus katholiek en met gezond verstand."

Brzozka wil voorkomen dat 'de lhbtq-ideologie' in zijn stad wortel schiet. Meer voorlichting over verschillende geaardheden noemt hij "een politiek project, dat onze cultuur, politiek en gebruiken wil veranderen". Extra rechten - of privileges zoals Brzozka ze noemt - zijn volgens hem niet nodig. "Geweld tegen homo's heb je hier niet. Als ze zich toch aangevallen voelen, moeten ze misschien naar zichzelf kijken."

Daar denken ze op de Gay Pride in Lodz heel anders over. Daar hebben een paar honderd Polen zich op een zaterdagmiddag verzameld om te demonstreren voor vrijheid, gelijkheid en acceptatie. Want daar schort het volgens de deelnemers nogal eens aan. Julia en Alicja, een lesbisch stel van net 18, vertellen hoe bang ze zijn om hand in hand te lopen. "Elke dag krijgen we opmerkingen naar ons hoofd en ik ben ook vaak bang dat ze ons iets aandoen", zegt Julia.