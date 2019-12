Trump beschuldigt Pelosi voor impeachment-stemming van 'oorlogsverklaring'

De Amerikaanse president Trump heeft in een brief keihard uitgehaald naar Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. In de zes pagina's tellende brief doet Trump zijn beklag over de dreigende afzettingsprocedure tegen hem.

De president schrijft onder meer dat Pelosi een "kwaadaardige kruistocht" tegen hem voert. Ook verwijt hij haar dat ze "openlijk de oorlog verklaart aan de Amerikaanse democratie" door verder te gaan met "uw ongeldige impeachment-procedure". Verder vergelijkt hij het afzettingsonderzoek met de heksenprocessen van Salem, de bekendste heksenprocessen uit de Amerikaanse geschiedenis.

Pelosi heeft in een korte reactie gezegd dat ze de brief "ziek" vindt.

Machtsmisbruik en tegenwerking

Vandaag stemt het Huis van Afgevaardigden over twee aanklachten tegen de president. Hij zou de derde Amerikaanse president worden die met een impeachment-procedure wordt geconfronteerd.

De Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben vorige week in de impeachment-zaak twee aanklachten ingediend tegen Trump: een wegens machtsmisbruik en een voor tegenwerking van het Congres. Omdat de Democraten in het Huis een meerderheid hebben, is de verwachting dat het Huis met de aanklachten zal instemmen.

Aansluitend gaat de zaak naar de Senaat, de andere kamer van het Congres, die als rechtbank zal optreden. In de Senaat zijn de Republikeinen in de meerderheid.