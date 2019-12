Ook in Eerste Kamer meerderheid voor stikstofwet

De stikstofwet van het kabinet komt door het parlement. De Tweede Kamer nam de wet twee weken geleden aan, de Eerste Kamer zal dat vanavond doen. Omdat de coalitie geen meerderheid heeft in de senaat, hebben de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie ook steun van zeker zes andere senatoren nodig en het is nu wel zeker dat genoeg oppositiepartijen achter de wet staan.

De behandeling van de spoedwet in de Eerste Kamer duurt nog de hele dag en de stemming is pas vanavond, maar behalve de regeringspartijen zullen in elk geval ook SGP, de groep-Otten, 50Plus en OSF het voorstel van het kabinet steunen.

Of ook bijvoorbeeld GroenLinks en PvdA uiteindelijk achter de wet staan, is nog niet duidelijk, maar hun voorstem is dus niet meer nodig om de wet door de Eerste Kamer te loodsen.

Het kabinet hoopt met de wet de woning- wegen- en waterbouw vlot te trekken en de economie zo een impuls te geven. In de spoedwet staat onder meer dat er een stikstofbank komt waarin de uitstoot wordt bijgehouden. Verder wordt erin geregeld dat voor projecten die weinig stikstof uitstoten geen vergunning meer hoeft te worden aangevraagd. Ook staan er regels in voor stikstof-arm veevoer.