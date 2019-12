Boeren mogen actievoeren, maar verbod op platleggen distributiecentra

Boeren mogen morgen actievoeren, maar mogen daarbij distributiecentra van supermarkten niet platleggen. De rechtbank in Lelystad heeft dat bepaald in een kort geding dat supermarktenorganisatie CBL had aangespannen.

Actiegroep Farmers Defence Force heeft voor morgen acties aangekondigd bij tientallen distributiecentra om naar eigen zeggen een betere prijs voor producten van boeren te eisen. Het CBL vreesde dat dat zou neerkomen op een blokkade, waardoor vrachtwagens met supermarktvoorraden niet meer zouden kunnen rijden. De advocaat van het CBL sprak gisteren in de rechtszaal van een miljoenenstrop.

De FDF heeft verklaard geen volledige blokkade te beogen, maar wel te verwachten dat er "wat hinder" ontstaat. De voorzieningenrechter houdt de actiegroep aan die belofte.

Ziekenhuismaaltijden

De gevolgen van een blokkade zijn volgens de rechter te ernstig, niet alleen voor supermarkten maar ook voor derde partijen als consumenten en zorginstellingen. Zo worden maaltijden in ziekenhuizen en verpleeginstellingen vaak via distributiecentra geleverd. Als de FDF morgen toch distributiecentra platlegt, moet de actiegroep een dwangsom van 100.000 euro per locatie betalen.

Een totaalverbod op de acties van de FDF gaat de rechter te ver, met een beroep op het demonstratierecht. Dat er waarschijnlijk hinder bij ontstaat, hoort er nu eenmaal bij. "Een verbod op het veroorzaken van hinder zou dan feitelijk neerkomen op een verbod om te demonstreren", staat in het vonnis.

In een reactie zegt de FDF in beroep te gaan tegen het vonnis van de kortgedingrechter. Volgens advocaat Van der Goot wordt een zogeheten spoedappèl ingediend.