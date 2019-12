P.C. Hooft-prijs naar schrijver en filosoof Maxim Februari

Filosoof, schrijver, essayist en columnist Maxim Februari krijgt de P.C. Hooft-prijs. De jury roemt hem onder meer vanwege zijn stijl, die "een effectieve dam opwerpt tegen eenduidigheid, stelligheid en onwrikbaar gelijk".

Februari (56) krijgt de P.C. Hooft-prijs uitgereikt op 26 mei. Aan de prijs, een van de meest prestigieuze van het Nederlandse taalgebied, is een bedrag verbonden van 60.000 euro.

Februari debuteerde in 1989 met de roman De zonen van het uitzicht. Later volgden romans als De literaire kring en Klont. Ook publiceerde hij veel essays en beschouwingen. In 2013 verscheen de bundel De maakbare man. Notities over transseksualiteit. Als columnist schreef hij voor de Volkskrant en NRC.

De P.C. Hooft-prijs is een oeuvreprijs die jaarlijks afwisselend wordt uitgereikt aan een Nederlandse schrijver van verhalend proza, beschouwend proza en poëzie. Dit jaar was beschouwend proza aan de beurt. Vorig jaar ging de prijs naar romancier Marga Minco. De vorige essayist die werd bekroond was Bas Heijne.