P.C. Hooft-prijs voor Marga Minco (98)

De 98-jarige schrijver Marga Minco krijgt de P.C. Hooft-prijs. Haar oeuvre is bescheiden in toon en omvang, maar blijft met iedere generatie winnen aan zeggingskracht, zegt de jury. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 60.000 euro.

Minco debuteerde in 1957 met Het bittere kruid. Het boek, een deels autobiografische kroniek over een Joods gezin tijdens de Duitse bezetting, werd vaak herdrukt en wordt inmiddels beschouwd als een van de klassiekers uit de Europese Tweede Wereldoorlog-literatuur.

Later verschenen titels als Een leeg huis, De val en De glazen brug. Ze hebben alle de Tweede Wereldoorlog als centraal thema. In 2008 werd Minco's lezing Een sprong in de tijd bij de Nationale Dodenherdenking voorgelezen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Marga Minco reageerde verheugd op het nieuws dat ze de prijs krijgt, vertelt haar dochter: