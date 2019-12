Koning bezoekt Radiohuis publieke omroep

Koning Willem-Alexander brengt vanochtend een bezoek aan het Radiohuis in Hilversum. In het gebouw op het Mediapark worden bijna alle radioprogramma's van de Nederlandse Publieke Omroep gemaakt.

Met zijn bezoek viert de koning dat het medium radio dit jaar in Nederland honderd jaar bestaat. Hij spreekt met NPO-bestuurders en radiomakers zoals Lara Rense, Ruud de Wild en Frits Spits over het belang en de taak van publieke radio. Na 11.00 uur is Willem-Alexander te gast in het NPO Radio 2-programma Aan de Slag, waar hij terugblikt op zijn bezoek.

Koning Willem-Alexander begon zijn bezoek met een informele ontmoeting met radiomakers.