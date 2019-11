100 jaar radio: van Top 40 tot Candlelight en van Harding tot Spits

Morgen is het precies 100 jaar geleden dat de eerste Nederlandse publieke radio-uitzending te horen was. Dat gebeurde in 1919 door Hanso Idzerda vanuit zijn woonhuis in Den Haag. De radio groeide daarna uit tot een onmisbaar medium in alle huishoudens.

De radio bracht nieuws in de huiskamers, hoorspelen, sportverslagen en natuurlijk muziek in alle soorten en maten. Legendarische programma's als De Dik Voormekaar Show, Ronflonflon avec Jacques Plafond, Top 40, Arbeidsvitaminen en Weeshuis van de Hits herinneren velen zich nog, zo blijkt uit de Onvergetelijke Luisterlijst. Daar kun je tot morgenmiddag 16.00 uur stemmen op jouw 10 favoriete radiofragmenten.

Ook diskjockeys als Erik de Zwart, Curry en Van Inkel, Edwin Evers en Giel Beelen staan in de lijst. Net als Frits Spits, die vorige week nog door een vakjury van de VARA-gids werd verkozen tot de belangrijkste radiomaker van de afgelopen eeuw.

Een groot deel van hen was vanavond te gast in De Wereld Draait Door dat geheel in het teken stond van het radio-jubileum. De uitzending werd voor de gelegenheid ook integraal uitgezonden op NPO Radio 1.