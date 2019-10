Frits Spits verkozen tot belangrijkste radiomaker van afgelopen eeuw

Spits zegt in een reactie dat hij het meest heeft geleerd van Felix Meurders. "Ik weet nog dat ik net bij de radio zat en een jingle had gemaakt. Ik liet het hem vol trots horen, en hij zei: 'ja het is wel aardig, maar...' En toen kwam er een waslijst aan verbeterpunten. Al zijn adviezen heb ik goed in mijn oren geknoopt", vertelt Spits. "En hij is geen spat veranderd: nog altijd zó aardig en collegiaal."