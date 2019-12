Sint-Maarten vangt toeristen op uit onrustig Frans gedeelte

De regering van het Nederlandse gedeelte van Sint-Maarten heeft extra politie ingezet bij de open grensovergangen tussen het Nederlandse en Franse gedeelte. Dat gebeurt in verband met de rellen op het Franse deel van het eiland, die al drie dagen duren.

De Franse autoriteiten raden vakantiegangers aan om naar het Nederlandse gedeelte te gaan. De autoriteiten daar zeggen bereid te zijn om toeristen op te vangen. Aankomende reizigers op de internationale luchthaven Princess Juliana in Philipsburg kunnen op dit moment niet doorreizen naar het Franse gedeelte.

Reiswaarschuwingen

De Verenigde Staten en Canada hebben reiswaarschuwingen afgegeven voor het Franse gedeelte van Sint-Maarten. Daar is het al drie dagen onrustig met langdurige confrontaties tussen politie en demonstranten. De hoofdwegen naar Philipsburg zijn gebarricadeerd, sommige staan in brand.

Lokale autoriteiten in Marigot, de hoofdstad van Saint-Martin, zoals het noordelijk deel van het eiland heet, hebben inmiddels versterking aangevraagd in Guadeloupe. Een eerste vliegtuig met twintig extra gendarmes is gisteravond aangekomen.

Franse regelzucht

Aanleiding voor de rellen is een onderzoeksrapport uit Parijs waarin strengere regels zijn opgenomen voor de wederopbouw na orkaan Irma. Een groot gedeelte van Marigot ligt er nog net zo bij als twee jaar geleden, toen Irma over Sint-Maarten raasde. Daarover is al veel onvrede, maar deze week sloeg de vlam in de plan, toen bleek dat er geen enkel overleg was geweest met de inwoners van het Franse gedeelte over de aanpak van de wederopbouw.

De Amerikaanse ambassade in Barbados en het Amerikaanse consulaat in Curaçao roepen vakantiegangers op om demonstraties en wegblokkades te vermijden en de ontwikkelingen via lokale media te volgen. Wie deze week gepland had naar Saint-Martin te reizen, wordt aangeraden de reis uit te stellen.