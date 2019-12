Twee jaar cel voor Sudanese oud-president Bashir wegens corruptie

Oud-president Omar al-Bashir van Sudan is veroordeeld tot twee jaar celstraf wegens corruptie. De 75-jarige Bashir zal zijn straf vanwege zijn leeftijd niet uitzitten in een normale gevangenis, maar in een speciaal detentiecentrum. Aanhangers van Bashir die de zitting verstoorden, werden door de veiligheidsdienst verwijderd.

Bashir werd in april van dit jaar verdreven na maanden van protesten tegen zijn bewind. De rechter heeft beslag laten leggen op tientallen miljoenen euro's, dollars en Sudanese ponden die in de residentie werden gevonden toen Bashir na drie decennia van de troon werd gestoten. Hij verklaarde zelf eerder dat hij tientallen miljoenen als gift had gekregen van Saudi-Arabië.

NOS-correspondent Koert Lindijer noemde de verdenkingen tegen Bashir eerder "vrij mild", omdat er onder diens bewind ook oorlogsmisdaden werden gepleegd in de regio Darfur. Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft een aanklacht ingediend tegen de oud-president, maar het Sudanese leger weigert hem uit te leveren aan het hof.

Ook in Sudan zelf lopen er nog zaken tegen Bashir; zo is hij in mei aangeklaagd voor aansporen tot en betrokkenheid bij het vermoorden van demonstranten. Deze week is hij gedagvaard vanwege zijn rol bij de militaire coup in 1989 die hem aan de macht hielp.