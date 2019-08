Bashir in een kooi: 'Proces is symbolisch belangrijk voor Sudanezen'

De afgezette president van Sudan Omar al-Bashir heeft naar eigen zeggen 90 miljoen dollar gekregen als gift van Saudi-Arabië. Dat verklaarde een rechercheur op de eerste zittingsdag van de rechtszaak tegen Bashir.

De wegens corruptie aangeklaagde oud-dictator zat in de rechtszaal in een metalen kooi. Dat hij alleen op verdenking van financiële misdrijven wordt vervolgd is volgens NOS-correspondent Koert Lindijer "vrij mild". Onder Bashirs dertig jaar durende bewind werden onder meer oorlogsmisdaden in Darfur gepleegd.

'Genoegdoending'

"Maar iedereen die tijdens zijn bewind opgroeide en iedereen die werd gemarteld, of van wie een familielid werd gedood: die zal toch een zekere genoegdoening beleven door hem zo in een rechtszaal te zien. Dus vanuit symbolisch oogpunt is het toch wel een belangrijke rechtszaak voor veel Sudanezen", zei Lindijer in Nieuws & Co op NPO Radio 1.