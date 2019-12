Frans deel Sint-Maarten geteisterd door rellen

Rellen hebben gisteren voor grote onrust gezorgd op het Franse gedeelte van Sint-Maarten. Oproerpolitie schoot met traangas, burgers trokken overal barricades op en staken die in brand. Op veel plekken vulde de lucht met dikke zwarte rook.

In het dorp Sandy Ground ging het er het hardst aan toe. Volgens lokale media was er een langdurige confrontatie tussen de politie en demonstranten en leek het op een gegeven moment op een oorlogsgebied, met puin en brandende banden die over de weg waren gegooid.