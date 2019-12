Rechter in zaak Hümeyra roept politiek op om naar wet te kijken

In de rechtbank liepen de emoties vandaag hoog na de uitspraak in de zaak tegen Bekir E., die de 16-jarige scholiere Hümeyra vorig jaar doodschoot. De straf van veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging is in de ogen van de nabestaanden veel te laag.

Dat de straf lager uitvalt dan de familie had gehoopt, zit hem vooral in het feit dat E. werd veroordeeld voor doodslag en niet voor moord. "Ik denk dat het voor de familie heel belangrijk was geweest om te horen dat er sprake is geweest van moord", zei persrechter Vincent de Winkel na de uitspraak. "De maximale gevangenisstraf voor een moord is dertig jaar, voor doodslag is dat maar vijftien jaar."

Bekijk hieronder de uitleg van de persrechter: