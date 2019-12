Fiscus belt ouders om zwartgelakte dossiers kinderopvangtoeslag

De ouders die deze week een dossier over hun kinderopvangtoeslag kregen met zwartgelakte pagina's krijgen meer uitleg over hun zaak. Dat heeft staatssecretaris Snel gezegd na afloop van de wekelijkse ministerraad.

"We hebben telefoontjes gepleegd met de ouders, en gezegd dat wij graag bij ze langskomen", zei Snel. Hij voegde toe dat de ouders recht hebben op meer informatie. "We gaan uitleggen waarom zij als potentiële fraudeur zijn aangemerkt."

Volgens de staatssecretaris zaten er goede bedoelingen achter het vrijgeven van de dossiers, namelijk om de ouders zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Maar daarbij zijn wel fouten gemaakt, geeft hij toe. "De presentatie ziet er slecht uit en in sommige dossiers is er te weinig weggehaald." Dat gaat bijvoorbeeld om gegevens van andere ouders.

Lakbeleid

Volgende week debatteert de Tweede Kamer met Snel over wat hij "het lakbeleid" noemt. Hij begrijpt dat Kamerleden er vragen over hebben. Hij vindt zelf ook dat er meer oog moet zijn voor "de menselijke maat" en dat het niet de bedoeling is dat mensen zich door de overheid beledigd in plaats van geholpen voelen.

Nazmiyue Karaduman ontving zo'n dossier en weet nog steeds niet wat zij volgens de Belastingdienst fout heeft gedaan: