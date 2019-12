Ouders zwartgelakte dossiers: 'Ik weet nog steeds niet wat ik fout heb gedaan'

"Dat zegt hij misschien wel, maar mijn bsn-nummer is óók weggelakt", zegt Dulce Goncalves Tavares. Ze kreeg gisteravond, net als Karaduman, drie mappen thuisgestuurd. In de eerste twee was vrijwel alles weggelakt; in de derde map stond een beetje informatie over haar situatie.

"Ik dacht dat ik bepaalde dingen terug zou zien. Dat ik de fout eruit kon halen die bij de Belastingdienst of bij mij of door de bso gemaakt is. Maar ik kon niets terugvinden."

In totaal zou ze volgens de fiscus voor 125.000 euro gefraudeerd hebben. "Maar ik zou niet weten hoe. Het geld ging rechtstreeks naar de kinderopvang. Ik denk dat mijn DigiD is misbruikt door de kinderopvang, maar dat weet ik nog steeds niet zeker."