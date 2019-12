Snel begrijpt ophef over zwartgelakte dossiers kinderopvangtoeslag

Elke ouder die een dossier heeft gekregen, heeft daarbij een brief gekregen met uitleg over de weggelakte passages. "Deze gedeeltes gaan met name over persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie over anderen dan u zelf en over namen van medewerkers van toeslagen." Volgens Snel sluiten ze daarbij aan bij wettelijke uitgangspunten.

Volgens de staatssecretaris zijn er inmiddels negentien toeslagendossiers verstuurd aan ouders die daar op 11 november bij een actie bij het belastingkantoor in Rotterdam om hadden gevraagd. Hij zegt dat er inmiddels 150 verzoeken om inzage zijn gedaan en dat die dossiers in de komende maanden worden opgeleverd.

Een deel van de oppositie in de Tweede Kamer wilde morgen een debat over de kwestie, maar de coalitie heeft dat tegengehouden. Die wil eerst een onafhankelijke derde laten kijken of er niet te veel in de dossiers is weggelakt.