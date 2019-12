Kamer neemt geen genoegen met zwartgelakte dossiers kinderopvangtoeslag

Zij hoopten te kunnen lezen waarom zij als fraudeur werden gezien, maar bladerend door de zwart gemaakte pagina's kregen zij daar geen antwoord op.

Vandaag konden de Kamerleden met eigen ogen enkele van deze dossiers zien. SP-Kamerlid Leijten had met toestemming van de betrokken ouders de multomappen ter inzage in het Kamergebouw neergelegd. Daar werd soms met stijgende verbazing in gebladerd.