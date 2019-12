Regeringsleiders committeren zich: EU in 2050 klimaatneutraal

Bondskanselier Merkel is vooral tevreden dat de EU niet verdeeld is. "We gaan met z'n allen vooruit."

Na een lange avond en nacht vergaderen is de Poolse premier Morawiecki eveneens opgetogen. "We bereiken het doel om klimaatneutraal te worden op onze eigen manier. We kiezen alleen zelfstandig een pad om daar te komen."

De regeringsleiders slaagden er lange tijd niet in om hun verschillen te overbruggen. Het ging niet alleen over de vraag of de Poolse kolenmijnen op korte termijn gesloten moeten worden, maar ook over kernenergie. Premier Rutte snapte de zorgen niet van met name Tsjechië en Hongarije. "Kernenergie mag gewoon. Er is geen enkele regel die dat verbiedt."

Uiteindelijk staat dat ook in de conclusies die de regeringsleiders hebben getrokken, waardoor Tsjechië en Hongarije die zeggen kernenergie nodig te hebben om klimaatneutraal te worden, ook akkoord gingen.