Corbyn of Johnson? 'Het is kiezen tussen twee kwaden'

Een vishandelaar op de markt van de kustplaats Grimsby hoopt dat er na vandaag eindelijk een meerderheid komt. "Ik denk dat we de politici de laatste jaren wat beu zijn geworden. Het zou goed zijn als er een meerderheidsregering komt, die daadwerkelijk kan uitvoeren wat het wil."

In grote delen van het land is het een regenachtige dag. Het is nog onduidelijk of dat invloed heeft op de opkomst. Volgens een vrouw in het kiesdistrict Derby North maakt het weinig uit. "De mensen die willen stemmen, die komen toch wel. Ongeacht hoe koud of donker het is."

De vrouw van Iraanse afkomst heeft vandaag voor het eerst gestemd; ze heeft sinds vorige maand haar Britse paspoort. "Mijn belangrijkste reden is dat we in Europa moeten blijven."

Normaal Labour, nu Conservatief

Een andere vrouw heeft juist op de Conservatieven gestemd. Terwijl haar familie van mijnwerkers traditioneel gezien altijd voor Labour is gegaan. Ze is een beginnend ondernemer en dat heeft voor haar de doorslag gegeven.

"Normaal zou ik Labour hebben gestemd, maar deze keer niet. Omdat die partij me heeft teleurgesteld. De Conservatieven hebben me geholpen bij het opzetten van mijn bedrijf.

Er zijn vandaag geen grote campagnebijeenkomsten om twijfelende kiezers over de streep te trekken. Correspondent Van Kleef legt uit dat de media er toch geen verslag van zouden mogen doen. "De wet verbiedt ze om er inhoudelijk verslag van te doen. Als je vandaag naar het Britse journaal kijkt zie je geen kiezers, geen peilingen en geen politici aan het woord."

Vanavond om 23.00 uur wordt een exit-poll verwacht. De daadwerkelijke uitslagen stromen in de loop van de nacht binnen.