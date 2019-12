Burgemeester Remkes geschokt door zwaar vuurwerk onder politiebus Duindorp

Volgens de politie gaat het bij het explosief om een zelfgemaakt "projectiel", gemaakt van zwaar vuurwerk. Dat leidt de politie af uit de beelden van de explosie, die zijn geanalyseerd door explosievenexperts.

Als de vuurwerkbom in de buurt van mensen was afgegaan, hadden zij hoogstwaarschijnlijk brandwonden opgelopen. "Of erger", aldus de Haagse politiechef Paul van Musscher. Het explosief had volgens politie-experts de kracht van een handgranaat.

In een tuin in Duindorp werd nog een tweede explosief gevonden. Het bleek te gaan om een soortgelijk, zelf geknutseld vuurwerkobject waarin ook "andere componenten" zaten. Wat daaronder wordt verstaan, wil de politie niet zeggen.

'Geen kwajongensstreken'

De politie gaat ervan uit dat het explosief bewust naar de bus is gegooid. Naar eigen zeggen komt de politie nu pas met het incident naar buiten in verband met het onderzoek.

Er zijn nog geen verdachten aangehouden en de politie is op zoek naar getuigen. Burgemeester Remkes laat daarnaast weten het een goede aanleiding te vinden om te laten zien "dat dit geen kwajongensstreken zijn".

In Duindorp was het dagenlang onrustig, omdat de gemeente geen vergunning verleent aan Duindorp en Scheveningen voor de bouw van een vreugdevuur voor de jaarwisseling. Vorig jaar ging dat mis: de vuurstapels waren veel hoger dan afgesproken. In Scheveningen ontstond een vonkenregen die veel schade veroorzaakte.