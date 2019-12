Wordt Mindy Howard de eerste Nederlandse vrouw in de ruimte?

Nu lijkt het Howard alsnog te lukken: sinds 2012 bereidt ze met haar bedrijf Inner Space Training toekomstige astronauten psychologisch voor op hun ruimtereis. In het najaar van 2023 verwacht ze mee te gaan als trainer van een groep ruimtetoeristen. Volgens Howard moet de keuze voor het ruimtevaartbedrijf nog worden gemaakt: het wordt of Virigin Galactic, van de Britse zakenman Richard Branson, of Blue Origin, van Amazon-baas Jeff Bezos. Beide bedrijven zijn van plan op termijn commerciële vluchten aan te bieden.

"Vroeger was de ruimte alleen voorbehouden aan de programma's van de Verenigde Staten, ESA en Rusland", zegt Howard. "Recent is de commerciële ruimtevaart ontstaan. Tegenwoordig zijn er veel meer mogelijkheden om de ruimte in te gaan."

Ook SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, werkt aan het mogelijk maken van de eerste bemande commerciële ruimtevlucht. Dat zou een nieuw tijdperk inluiden in de ruimtevaart. NASA maakte in oktober bekend dat het begin volgend jaar de eerste bemande SpaceX-missie de ruimte in wil sturen.