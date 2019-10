NASA wil begin volgend jaar eerste bemande SpaceX-missie

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wil begin volgend jaar de eerste bemande SpaceX-missie de ruimte in sturen. Ruimtevaartuig Crew Dragon moet het eerste kwartaal van 2020 worden gelanceerd, "op voorwaarde dat alles goed verloopt bij de komende testen", zei NASA-topman Jim Bridenstine.

Bij een bezoek aan het SpaceX-hoofdkwartier in Californië, prees Bridenstine het bedrijf van Elon Musk voor zijn 'faal snel, repareer daarna'-benadering bij het ontwikkelen van ruimtevaartuigen. Toch benadrukt hij dat geen enkel risico zal worden genomen met astronauten. Bij twijfel zal NASA de lanceerdatum uitstellen.

NASA betaalt SpaceX en Boeing enkele miljarden voor het bouwen van raket- en capsulesystemen om astronauten voor het eerst sinds 2011, toen het Space Shuttle-programma eindigde, van Amerikaanse bodem naar ruimtestation ISS te brengen.

SpaceX probeert de Crew Dragon op tijd gereed te maken. Het bedrijf bracht nog nooit mensen de ruimte in. In maart werd de Crew Dragon succesvol gelanceerd en gekoppeld aan ruimtestation ISS. De capsule was toen onbemand.