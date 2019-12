Verhitte discussie over klimaat verwacht op EU-top

De eerste confrontatie over de Green Deal vindt vandaag plaats als de Europese leiders zich over de plannen buigen. Ze zullen niet de vijftig manieren om groen te worden stuk voor stuk bespreken, maar concentreren zich op de vraag of de Europese Unie in het jaar 2050 klimaatneutraal kan zijn.

Het zal een vurige politieke discussie worden aan tafel van de 27 EU-leiders. Het gaat namelijk niet om vrijblijvende woorden, maar om plannen met enorme economische consequenties.

Vooral Polen zal mijnen moeten sluiten, werknemers verliezen hun baan, steden en dorpen dreigen in verval te raken als er geen alternatieve werkgelegenheid komt. Daar wil Polen, met in zijn kielzog Tsjechië en Hongarije voor gecompenseerd worden. Er moet geld op tafel komen en het liefst heel veel.

Extra geld

In juni liepen de gesprekken van de EU-leiders daar al op stuk. Sindsdien zijn er creatieve manieren bedacht door de Europese Commissie om aan extra geld te komen. Alleen de politieke leiders van de drie landen vertrouwen het niet helemaal. Ze willen van de andere landen vanavond in ieder geval horen dat geld uit de nieuwe EU-fondsen niet naar bijvoorbeeld Nederland of Luxemburg gaat.

De discussie is lastig omdat het aan tafel niet over concrete bedragen gaat. Er is nog geen nieuwe begroting voor de Europese Unie. Pas in de loop van volgend jaar zullen daar de eerste knopen over worden doorgehakt. Toch wil de Poolse premier bedragen horen. "Ze willen het liefst dat de helft van al het geld meteen naar Warschau wordt overgemaakt", zegt een betrokken diplomaat.