'Áls de Green Deal doorgaat, merken we er heel veel van'

Het is een understatement om de zogenoemde Green Deal van de Europese Commissie (EC) ambitieus te noemen, zeggen deskundigen. De grote vraag is wat er uiteindelijk van terechtkomt.

De komende tijd is er volgens de Commissie jaarlijks 260 miljard euro voor nodig om de Europese Unie te verduurzamen. De CO2-uitstoot moet in 2030 minimaal de helft minder zijn als in 1990, en in 2050 zijn teruggebracht tot nul. Eurocommissaris Frans Timmermans en Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen presenteerde het plan vandaag in Brussel.

Een miljoen oplaadpalen

"Als het allemaal doorgaat, gaan we er heel veel van merken", zegt Brussel-correspondent Thomas Spekschoor in Nieuws en Co op NPO Radio 1. "Het idee is bijvoorbeeld dat elk jaar zo'n 2 procent van alle huizen gerenoveerd wordt, zodat er minder warmte verloren gaat."

Ook moeten er in 2025 een miljoen oplaadpalen zijn voor elektrische auto's. Maar dat is volgens politicoloog en jurist Sanne Akerboom een van de weinige concrete maatregelen in het plan. "Dit is echt een agenda, waarvan de details de komende jaren moeten worden uitgewerkt."

Zowel politiek als juridisch zijn er nog veel hordes te nemen, zegt ook Mendeltje van Keulen, lector Europa aan de Haagse Hogeschool. "Het is een buitengewoon veelomvattend plan. En op dit moment ook niet meer dan dat." Ze verwacht dat er nog vele jaren overheen gaan voordat alles eventueel in wetten is vastgelegd en geïmplementeerd is.