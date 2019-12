Natuurorganisaties en kabinet: met iedereen in gesprek blijven over stikstof

"Waarom hebben jullie ons apart uitgenodigd?", was een van de vragen vanavond, vertelde Schouten. Een prima vraag, vond de minister. "We moeten met elkaar verder, niet alleen de bouwers, de boeren of de natuur." Gezamenlijk aan tafel zitten moet uiteindelijk leiden tot ideeën en draagvlak voor de lange termijn, zei Rutte erover.

Een delegatie van boeren was vorige maand in het Catshuis. De meesten spraken toen achteraf van een goed gesprek, al hoorden ze van het kabinet geen concrete oplossingen, zeiden ze toen. De bouwers hadden een soortgelijke ervaring.

En ook de natuurorganisaties vanavond hebben geen concrete toezeggingen gekregen. "Men ziet het probleem wel, maar we moeten naar oplossingen toewerken", zei milieuactivist Johan Vollenbroek. Hij is een van de mensen die de stikstofkwestie naar de Raad van State - de hoogste bestuursrechter - brachten en daarmee de zaak op scherp zetten.

"Je hebt gezien hoe moeilijk het was om tot die snelheidsbeperking van 100 kilometer per uur te komen. Dat heeft maanden geduurd", stelde Vollenbroek. "Je kunt je voorstellen hoe lastig volgende maatregelen liggen in het kabinet."

Geruchten

Overigens zitten er intussen alweer protesten van boeren in de pijplijn, maar wat die gaan inhouden is niet helemaal duidelijk. Hoewel supermarkten vrezen dat zij het doelwit gaan worden.

Rutte gaat maandag weer in gesprek met boerenorganisaties, maar niet om de acties voorkomen, zei hij. "Nee ik ga niet in op allerlei geruchten over acties."