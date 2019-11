Bouwers verlaten 'met gemengde gevoelens' het Catshuis

Vertegenwoordigers van de bouwsector hebben gemengde gevoelens na het gesprek met het kabinet op het Catshuis over de stikstof- en PFAS-problemen. "De ministers zijn wel doordrongen van de urgentie, maar het is een zeer complex probleem", zei directeur Van Breukelen van bouwbedrijf TBI.

De bouwers kregen van premier Rutte en de ministers Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven te horen dat er morgen een pakket maatregelen wordt gepresenteerd om de woningbouw en infrastructuurprojecten weer vlot te trekken. Maar de ministers vertelden niet wat die maatregelen precies zijn.

Bronnen bevestigen dat in ieder geval de maximumsnelheid overdag naar 100 kilometer per uur gaat. Ook komt er 250 miljoen euro voor natuurherstel. Daardoor ontstaat er stikstofruimte die gebruikt kan worden voor bouwprojecten.

Niet blij gemaakt

Door de stikstof en PFAS-normen liggen veel bouwprojecten stil en worden er geen nieuwe vergunningen afgegeven. Premier Rutte zei na afloop dat hij de bouwers niet blij heeft kunnen maken. "Dat was ook niet de bedoeling. We hebben uitgelegd wat we aan het doen zijn."

De bouwondernemers vonden het een goed gesprek, waarin ze nog een keer duidelijk hebben kunnen maken welke problemen er in de bedrijven leven. Op de vraag of ze er vertrouwen in hebben dat die problemen opgelost worden, konden ze geen antwoord geven. "Ik blijf een onzeker gevoel houden", zei een van hen.

Morgen, als het kabinet de stikstofmaatregelen heeft gepresenteerd, komen ook de boeren op uitnodiging van premier Rutte naar het Catshuis.