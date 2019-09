Stikstofactivist ziet te weinig actie, boeren en automobilisten juist te veel

Oud-VVD-politicus Johan Remkes had van het kabinet de opdracht gekregen om te onderzoeken hoe de impasse na de Raad van State-uitspraak over stikstofcompensatie kon worden doorbroken. Vanwege die uitspraak uit mei zijn duizenden bouwprojecten in de knel gekomen en zijn veel vergunningen geblokkeerd.

LTO Nederland, de grootste lobbyorganisatie voor boeren, denkt dat Remkes' aanbevelingen dit niet zullen veranderen. De organisatie noemt Remkes' plannen "voorstellen voor verstikkend beleid" en vreest dat Nederland "op slot blijft" als de adviezen worden opgevolgd.

De organisatie heeft vooral bezwaar tegen het voornemen om bestaande reductiemaatregelen af te dwingen. Ook is LTO somber over het vergunningenbeleid. "In plaats van lef en leiderschap te tonen is het adviescollege vastgelopen in juridische angst. Duizenden boeren wiens vergunning of melding is ingetrokken verkeren daardoor nog steeds in grote onzekerheid over de toekomst van hun bedrijf," zegt Marc Calon, voorzitter van LTO.