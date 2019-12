Rotterdam wil minder fastfoodzaken, inwoners moeten gezonder worden

Rotterdam wil het fastfoodaanbod in de stad verminderen. Dat is een van de maatregelen uit het Rotterdamse preventieakkoord om de gezondheid van de inwoners te verbeteren. "In het centrum is nu makkelijker een hamburger te halen dan een appel", zegt de Rotterdamse wethouder Sven de Langen (CDA).

De gemeente wil dat de Rotterdammer "écht kan kiezen uit een gevarieerd voedselaanbod", schrijft de wethouder in een brief. Daarom is met tientallen instellingen afgesproken gezonder voedsel aan te gaan bieden in onder meer ziekenhuizen, scholen en buurthuizen. Ook moeten er meer watertappunten in de stad komen als alternatief voor suikerhoudende dranken.

Armoede

De helft van de Rotterdammers is te zwaar, blijkt uit onderzoek. Als voornaamste reden daarvoor wijst De Langen naar armoede in de stad. "Er zijn best veel mensen die niet de ruimte, de tijd en het geld hebben om gezonde keuzes te maken. Verder is het leven in de stad zelf ook niet altijd even gezond."

De afgelopen jaren is het aantal fastfoodzaken in Rotterdam fors toegenomen. De gemeente overweegt meer gebieden aan te wijzen waar geen kramen mogen komen, om nieuwe aanwas van fastfoodverkopers te voorkomen.

Ook gaat de gemeente onderzoeken of het vergunningenbeleid de verkoop van gezonder voedsel kan stimuleren. "De inzet is belangrijker dan heel concrete doelstellingen", zegt de wethouder tegen RTV Rijnmond. "Als we overgewicht kunnen afremmen en de stijging kunnen omkeren, zou ik heel erg gelukkig zijn."

De plannen van Rotterdam sluiten aan op de doelstellingen uit het Nationaal Preventieakkoord, waarmee de overheid roken, overgewicht en alcoholmisbruik wil aanpakken. De gemeente heeft die doelen vertaald naar een lokale aanpak.