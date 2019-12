Ridouan Taghi, van kleine hasjdealer tot meedogenloze cokebaron

De kleine hasjdealer weet zich op te werken tot één van de nieuwe kopstukken in de Nederlandse onderwereld. Hoe het kan dat Taghi lange tijd niet in beeld is bij de Nederlandse politie heeft meerdere oorzaken, maar een belangrijke is dat hij zich in 2009 laat uitschrijven uit de gemeentelijke basisadministratie. Een truc die criminelen wel vaker gebruiken, om onder de radar te blijven.

Volgens Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces, is Taghi daarna wel nog regelmatig in Nederland. In een anonieme brief aan de media beschrijft iemand hem als 'een doorgesnoven alcoholist die een fles whiskey per dag drinkt en zwaar paranoïde is'. Of dat klopt, is onduidelijk, zegt Tieleman. "Het zou kroegpraat kunnen zijn."

Volgens Taghi's advocaat klopt het helemaal niet, gebuikt haar cliënt spaarzaam alcohol en al helemaal geen drugs.

Lang weet de drugscrimineel buiten het zicht van justitie te blijven. Pas in de zomer van 2015 stuit de recherche bij toeval op Taghi's naam. Die duikt op in een onderzoek dat volgt op een grote wapenvondst in Nieuwegein. Een Utrechtse crimineel die zich bedreigd voelt, vertelt de politie dat Ridouan Taghi een grote speler is die 1000 kilo coke per maand Nederland binnensmokkelt. Hij vertelt ook dat Taghi mensen laat vermoorden.