Facebook weigert overheden 'achterdeur' te geven tot chatdiensten

Facebook weigert overheden met een 'achterdeur' toegang te geven tot zijn berichtdiensten. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft daarom gevraagd. Zij maken zich zorgen over de verdere versleuteling van het sociale medium.

Door middel van zogeheten end-to-end-encryptie in WhatsApp kunnen alleen de verzender en ontvanger de inhoud van een bericht lezen. Bij Facebook Messenger is dat optioneel en voor Instagram Direct moet het nog worden ingevoerd. Zowel overheden als Facebook zelf hebben bij end-to-end geen toegang tot de inhoud.

Dat stuit de Amerikaanse minister William Barr van Justitie tegen de borst. Volgens hem staat de veiligheid van "burgers en maatschappijen" op het spel, doordat "mogelijkheden om illegale content te detecteren sterk worden beperkt". Hij wil daarom dat opsporingsdiensten toegang krijgen tot de chatdiensten.

'Privacy weegt zwaarder'

Volgens de hoogste bazen van WhatsApp en Facebook Messenger weegt dat bezwaar niet op tegen het belang van privacy. Ze schrijven dat in een brief aan Barr en zijn Australische en Britse ambtgenoten, die zich achter het verzoek tot toegang hebben geschaard.

Het is volgens de Facebook-bazen hun verantwoordelijkheid om de privacy van 2,7 miljard gebruikers wereldwijd te beschermen. Ze wijzen erop dat ruim 100 organisaties zich achter hun standpunt scharen.

Een achterdeur bouwen zou bovendien niet mogelijk zijn, zonder de beveiliging kwetsbaar te maken voor criminelen, hackers en totalitaire regimes.

Kinderporno

Ook in Nederland klinkt de roep voor een achterdeur in de beveiliging van chatdiensten. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zei vorige maand tegen tv-programma Nieuwsuur dat techbedrijven "een sleutel" moeten hebben die kan worden gevorderd door de rechter-commissaris. Die toegang is nodig in de strijd tegen kinderporno, zei hij toen.

Socialemediabedrijven hebben bewust geen ontsleutelsoftware gebouwd om te voorkomen dat die in verkeerde handen valt.