Europese Commissie start onderzoeken naar Facebook en Google

De Europese Commissie is inleidende onderzoeken gestart naar de datapraktijken van Facebook en Google. Dat bevestigt een woordvoerder van de commissie aan de NOS na berichtgeving van CNN.

De commissie heeft vragenlijsten gestuurd als "onderdeel van een inleidend onderzoek". De woordvoerder zegt dat het onderzoek erop is gericht te kijken naar de manier waarop de data is verzameld, wordt gebruikt en hoe er - onder meer via advertenties - geld aan wordt verdiend.

Hiermee wordt de focus gelegd op het primaire verdienmodel van twee partijen, Facebook en Google, die samen meer dan de helft van de online advertentiemarkt in handen hebben.

Reacties

In een reactie zegt Google dat het bedrijf data gebruikt "om onze diensten nuttiger te maken en om relevante advertenties te tonen". Daarnaast wijst het bedrijf op de mogelijkheid voor gebruikers om hun data te beheren, te verwijderen of over te plaatsen naar een andere dienst. Het bedrijf benadrukt met de commissie in gesprek te blijven over dit onderwerp.

Facebook nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.

Onder vergrootglas

Google ligt al jaren onder het Europese vergrootglas. Het bedrijf heeft al voor 8,25 miljard euro aan boetes opgelegd gekregen van Eurocommissaris Margrethe Vestager van Mededinging. Tegen alle boetes, drie in totaal, is het concern in beroep gegaan.

Facebook kreeg in 2017 een boete van 110 miljoen euro omdat het volgens de commissie misleidende informatie over overname van WhatsApp had verstrekt. Het techbedrijf zei toen "altijd te goeder trouw te hebben gehandeld".