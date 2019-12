Burgemeester Coevorden over reddingsactie: 'De betrokkenheid was indrukwekkend'

De redding van de 5-jarige jongen die vastzat onder het puin na een explosie in de shoarmazaak van zijn vader is nog altijd het gesprek van de dag in Coevorden. Burgemeester Bert Bouwmeester is trots op de saamhorigheid in zijn gemeente.

"De betrokkenheid en gedrevenheid waarmee zaterdag werd gewerkt was indrukwekkend", zei hij bij een bijeenkomst met de betrokken brandweerkorpsen. Volgens de burgemeester hebben de lokale brandweerkorpsen, de specialistische teams en iedereen eromheen laten zien dat ze hun werk goed en veilig kunnen doen. "Het liet goed zien welke passie onze hulpverleners hebben voor hun taak."

Grillroom Ali Baba in Coevorden stortte zaterdagmiddag rond 15.00 uur in na een explosie. De eigenaar kon snel onder het puin vandaan worden gehaald, maar zijn zoontje zat vast. Na een urenlange reddingsoperatie werd hij bevrijd. Het jongetje ligt momenteel in het UMCG in Groningen. Naar verwachting mag hij in de loop van de week naar huis.

Kruiken

Teamleider Johnny van Aefst van het Specialisme Technische Hulpverlening-team vertelde gisteravond in tv-programma Pauw dat de kleuter in een laagje water lag. "Onderkoeling was op dat moment het grootste gevaar." Daarom riepen ze mensen op om zoveel mogelijk kruiken te verzamelen.

In korte tijd werden er tientallen kruiken bijeengebracht. Ook bracht iemand een elektrisch kacheltje. "Als je kijkt naar de bewoners, het is ongelooflijk wat er gebeurde", zei Van Aefst. De politie bedankte de mensen vandaag op Twitter.